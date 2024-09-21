حبس 8 أشخاص لاتهامهم بسرقة 3 ملايين جنيه من مزرعة دواجن بالبحيرة

قرر أحمد عمار وكيل النائب العام، بسكرتارية رامى نبوي، وعبد العزيز فراج، حبس تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص، أربعة أيام، وذلك على خلفية قيامهم بسرقة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، تحت تهديد السلاح النارى من مزرعة دواجن بقرية الإمام الحسينى بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، وفروا هاربين.

وكان ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بالإكراه، وذلك على خلفية قيامهم بسرقة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، من صاحب مزرعة تربية دواجن بقرية الإمام الحسينى، بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم ضبط 8 متهمين، وجار تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع أحداث الواقعة تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية، إخطارا من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتحرير محضر من قبل أحد أصحاب مزارع الدواجن الكائنة بقرية الإمام الحسيني التابعة لدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتحام المزرعة، وسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه، حصيلة بيع الدواجن، وذلك تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

ووجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد النحراوى، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والمقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات ، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى، يتزعمه "م ا ع" عامل بالمزرعة، مقيم بناحية مركز أبو حمص وآخر من محافظة قنا كان يعمل بالمزرعة منذ فترة قصيرة، وبمساعدة 6 أشخاص آخرين، وذلك لعلم المتهم الأول بموعد بيع الدواجن وقبض ثمنها.

وعقب استئذان النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 8 متهمين وتم ضبط بحوزتهم مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، فرد خرطوش، وبندقية، بالإضافة إلى 3 سيارات وعدد 3 تليفونات محمولة.

وبموجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك من خلال قيام المتهم الأول الذى يعمل فى المزرعة، بالاتصال بالمتهم الثانى، يبلغه فيه بموعد تحصيل مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة بيع الدواجن، وعقب ذلك قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على القيام بالسطو على المزرعة والحصول على المبلغ.

وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.