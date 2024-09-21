ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سليمان يحضر المباراة الودية بين الزمالك وفريق 2005

أحمد سليمان
أحمد سليمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في ملعب النادي لمتابعة المباراة الودية المقامة بين الفريق الأول لكرة القدم وبين فريق الشباب مواليد 2005، في إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.
وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة على هامش المباراة للاطمئنان على الفريق قبل السفر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.

أحمد سليمان الزمالك مباراة الزمالك الودية الأهلى زمالك 2005