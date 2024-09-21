محافظ الجيزة يبحث معوقات الاستثمار وتسهيل إجراءات التقنين بالواحة| صور

حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على الالتقاء بمجموعة من المستثمرين والعمد والمشايخ من أهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك للاستماع لمطالبهم وبحث مقترحاتهم لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

واجتمع محافظ الجيزة بمجموعة من المستثمرين بمشروعات بنطاق المدينة بحث معهم معوقات الاستثمار بالمدينة وسبل تعزيز آليات العمل بنطاق الواحات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون ورفع درجة التنسيق لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المدينة وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام الراغبين في إقامة المشروعات لخدمة المواطنين.

وناقش المحافظ مع المستثمرين بمدينة الواحات عددا من المقترحات لحل مشكلة الكهرباء بالمناطق النائية بقرية الحيز حيث توصل الحضور إلى بحث إمكانية تكوين كيان أو جمعية تضم المستثمرين لتوحيد الجهود فى حال مواجهة أية تحديات مستقبلية، كما ناقش سبل تسهيل إجراءات تخصيص الأراضى للاستثمار وترخيص الأنشطة الصناعية والتجارية.

كما التقى النجار بعمد ومشايخ القرى لبحث تحسين الخدمات ودعم مشروعات التنمية الموجهة لهم، وكانت على رأس الموضوعات التي عرضها الحضور على المحافظ التقنين، حيث زف المحافظ للحضور عن بشرى سارة قريبًا في ذلك الصدد من شأنها حفظ حقوق الدولة وتسهيل إجراءات التقنين.

كما عرض الحضور المشكلات المتعلقة بتأخر الانتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالكهرباء والصرف الصحي والتي أكد المحافظ على عزم المحافظة لوضع حلول جذرية لها بالتعاون مع جهات الإختصاص والوزارات المعنية.

كما بحث المحافظ مع الحضور عددا من المقترحات لتوفير العدد الكافي من الأطباء لمستشفى الواحات البحرية وتسهيل تسكين الحالات التى يتم تحويلها لمستشفيات محافظة الجيزة.

وأكد المحافظ للحضور على عزم المحافظة التوسع في توفير وحدات الإسكان بالصورة التي تلائم الطبيعة المجتمعية بالواحات، والعمل على توفير تمركز أمني لرفع كفاءة الخدمات المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي، وهند عبدالحليم نائبي المحافظ، وعمرو القطامي ومحمد سلطان، أعضاء مجلس النواب، وصبري شاكر، رئيس مركز الواحات وعددًا من المستثمرين والعمد والمشايخ بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي.