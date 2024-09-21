هزاع: سكان 170 دولة يرغبون في زيارة مصر خلال موسم الشتاء|فيديو

تحدث حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن زيادة أعداد السياح بشكل ملحوظ في الفترة السابقة، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد إقبالا سياحيا جيدا منذ بداية شهر سبتمبر نسبة إلى الانتقال من الموسم الصيفي للشتوي، مؤكدًا أن مصر تشهد إقبالا سياحيا ضخما في موسم الشتاء من جميع دول العالم وبالأخص من الدول الأوروبية.

وتابع «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «أن عدد الدول التي يرغب سكانها زيارة مصر خلال موسم الشتاء قد يصل إلى 170 دولة»، مشيرًا إلى أن استهداف السياح لشواطئ البحر الأحمر وجنوب سيناء أدى إلى زيادة عمل الدولة للطيران الشاطئ بصفة مستمرة، ذاكرًا أن أعداد السياح ستستمر بالزيادة حتى شهر أكتوبر لعام 2025.

وأوضح أن هناك عددا من العوامل التي أدت لزيادة عدد الرحلات السياحية الوافدة لمصر، من بينها تركيز الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية السياحية خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للسياحة بشكل جيد ومبتكر سواء عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو عن طريق المعارض الدولية.