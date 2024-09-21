المديريات التعليمية تعلن رابط تظلمات للمستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم

بدأت المديريات التعليمية بالمحافظات، إتاحة رابط التظلمات من نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم، للمستبعدين من “دفعة الثانية”.

وكانت قد خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالمحافظات بشأن التظلمات للمستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم “الدفعة الثانية”.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتخصيص رابط خاص على الموقع الرسمي لكل مديرية، لاستقبال تظلمات المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم “ دفعة ثانية” فقط.

وكانت الوزارة أرسلت أسماء المعلمين المقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم “دفعة ثانية” والذين وصل عددهم ما يزيد على 20 ألف معلم، تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتسكينهم بالمدارس لسد العجز في أعداد المعلمين.

وناشد المعلمين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني بالتنظيم والإدارة، والكشف الطبي، وتم استبعادهم وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في موقفهم.