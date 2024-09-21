وزير الشئون الاجتماعية اللبناني: التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة غير مسبوقة وتتطلب تكاتف جهود الجميع

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار، أن التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان غير مسبوقة، وتعد أكبر من انفجار مرفأ بيروت، مما يستدعي تكاتف جميع الجهود لضمان الدعم والمساندة للمتضررين.

وقال حجار، في مقابلة مع قناة (القاهرة الإخبارية)، خلال زيارته للجنوب اللبناني، إن "هذه الزيارة، تعد الخامسة أو السادسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المنطقة، وتهدف إلى زيارة مراكز الشؤون الاجتماعية والاستماع إلى أوضاع العاملين فيها، بالإضافة إلى الاطلاع على أحوال العائلات التي ترغب في النزوح"، مشيرا إلى ضرورة تفهم حاجات الأشخاص في هذه المرحلة الصعبة، من أجل تعديل البرامج المتاحة والاستجابة للاحتياجات الملحة.

ووصف الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه "عمل إجرامي" طال أكثر من ثلاثة آلاف شخص، موضحا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديها دور مباشر في معالجة الحالات، بل تتابع أوضاع المصابين والشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي ما يتعلق بتداعيات العدوان، ذكر حجار أنه من المتوقع أن يحتاج عدد كبير من الأشخاص، الذين أصيبوا بجروح خطيرة، إلى برامج تأهيل خاصة، بما في ذلك الأطراف الصناعية للذين فقدوا أعضاء نتيجة الانفجارات.

وكشف عن إطلاق عدة برامج لتقديم الدعم النفسي لعائلات المصابين، مضيفا: "نحن نتابع أوضاع النازحين من بلدة الخيام في مراكز الإيواء، ونحتاج مزيدا من الدعم لهم خلال فترة الشتاء".

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت أمس ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 قتيلا و3539 جريحا، موضحة أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البيجر" /الثلاثاء/، و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي "ووكي توكي" /الأربعاء/.