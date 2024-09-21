محافظ البحيرة تتفقد مدارس أبو حمص بأول أيام العام الدراسي الجديد

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة أبو حمص لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا فوزى مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز أبو حمص، تزامناً مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد وبالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وإطلاق مبادرة السيد الرئيس "بداية" لبناء الإنسان المصري في كافة القطاعات.

تفقد مدرسة الإرشاد الإعدادية بنات

استهلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد مدرسة الإرشاد الإعدادية بنات التي تضم ٩٢٤ طالبة موزعات على ٢١ فصلًا دراسيًا حيث تابعت انتظام الحصص الدراسية والمعامل، وشددت على أهمية خلق بيئة تعليمية محفزة ومناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

كما أكدت على ضرورة توفير الوسائل التعليمية الحديثة والاهتمام بالصيانة الدورية للمرافق المدرسية، لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وفاعلية.

تفقد مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة

كما قامت الدكتورة المحافظ بتفقد مدرسة أبو حمص الثانوية المشتركة وخلال جولتها داخل الفصول الدراسية، تابعت المحافظ مع الطلاب والمعلمين، مؤكدة على ضرورة التعاون بين جميع أطراف العملية التعليمية، والالتزام بالعمل الجاد لتوفير بيئة دراسية تساهم في التفوق.

تطوير المدارس وتخفيف الكثافات

أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن محافظة البحيرة تضم ٤١٩٥ مدرسة، تخدم ما يزيد عن مليون و٦٥٠ ألف طالب وطالبة.

٢٩ مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام

وأوضحت أنه تم إنشاء ٢٩ مدرسة جديدة ما بين إحلال وتوسعة وإنشاءات جديدة، بإجمالي ٤٦٢ فصلًا دخلوا الخدمة في العام الدراسي الجديد بتكلفة ٢٠٨ ملايين جنيه.

كما يجري حاليًا إنشاء ٣٧ مدرسة إضافية تشمل ٦١٨ فصلًا دراسيًا بتكلفة ٧٥٦.٧ مليون جنيه، وذلك بهدف خفض الكثافات الطلابية ليصل عدد الطلاب في كل فصل إلى ٤٥ طالبًا فقط.

خطط التطوير المستقبلية

كشفت المحافظ عن خطط مستقبلية هامة لتطوير قطاع التعليم بالبحيرة، من بينها إنشاء أول مدرسة للمتفوقين بمدينة دمنهور بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى مدرسة يابانية جديدة بمركز الدلنجات بتكلفة ٥٦ مليون جنيه.

كما أكدت على الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة ومعلمين من أصحاب المعاشات لسد العجز في الكوادر التعليمية.

الالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم

واختتمت المحافظ جولتها بالتأكيد على التزام محافظة البحيرة بتنفيذ كافة قرارات وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام العملية التعليمية، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالحضور اليومي للطلاب، حيث يعد الحضور أحد العناصر الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

كما أكدت على ضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الأساسية وربط التعليم بسوق العمل، مشيرة إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لدعم التعليم وتطويره بما يتناسب مع رؤية الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.