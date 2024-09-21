الفيضانات في أوروبا.. إيطاليا وبولندا والتشيك الأكثر تضررا

تسببت الفيضانات التي اجتاحت وسط أوروبا منذ منتصف شهر سبتمبر الجاري في مقتل 24 شخصا، على أقل تقدير، وكانت إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك أكثر الدول تضررا منها.

وذكرت شبكة /يورو نيوز/ الإخبارية الأوروبية أن الحكومة الإيطالية أصدرت بيانا رسميا أعلنت من خلاله عزمها تخصيص 20 مليون يورو لمنطقة إيميليا روماجنا (شمال) بعد أن دمرتها الفيضانات وتسببت في إجلاء أكثر من ألف شخص.

ونقلت الشبكة عن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، القول: إنه "سيتم صرف الأموال بمجرد وصول إعلان حالة الطوارئ في المنطقة إلى الحكومة".

كما أثرت موجة الطقس السيئ على دول أوروبية أخرى مثل بولندا وجمهورية التشيك.. ففي منطقة /كلودزكو، في بولندا، يواصل الجيش والسكان المحليون عمليات التطهير والتنظيف في البلديات المتضررة، وأعلن رئيس الحكومة دونالد توسك، أن بلاده ستحتاج إلى مليار يورو لمواجهة حجم هذه الكارثة.

وفي جمهورية التشيك، أصبحت المنازل في /كرنوف/ غير صالحة للعيش بها بعد أن تجاوز ارتفاع المياه المترين، وفي البلديات الأخرى المتضررة من الكارثة، بدأ العمل أيضا لتنظيف الشوارع والمنازل التي جرفتها المياه والطين.

من جانبه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تقدر بمليارات اليورو من أموال الإصلاحات الطارئة، وسط توقعات بأن تؤثر الأحوال الجوية السيئة سلبا على اقتصادات الدول المعنية.