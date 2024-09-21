استشهاد سوري في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد مواطن سوري، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ على أطراف بلدة "الناقورة" جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة "حامول" عند أطراف بلدة "الناقورة"؛ ما أدى إلى استشهاد من كان يقودها، وهو سوري الجنسية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية - في بيان اليوم - استشهاد مواطن سوري جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة "حامول".

ومن جهة أخرى.. حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، اليوم، في أجواء عرمون وخلدة وبشامون بجنوب لبنان.

