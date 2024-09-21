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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على مصنع مخدرات داخل مخبز تحت الإنشاء بمدينة بدر

أرشيفيه
أرشيفيه
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ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 5 عناصر إجرامية كونوا تشكيل عصابى لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها بدائرة قسم شرطة بدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذين من "مخبز تحت الإنشاء" كائن بدائرة قسم شرطة بدر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى تخزين وترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (كمية من مسحوق البودر الخام الإصطناعى وزنت 13,250 كيلو جرام – كمية من مسحوق الهيروين - بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – ميزان حساس)، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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