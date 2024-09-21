ضبط 14 شخصا بينهم سيدتان بتهم القيام بسرقات متنوعة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 14 شخصا بينهم سيدتين لقيامهم بأعمال سرقات متنوعة بالعاصمة.



البداية عندما تم ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من "كبار السن" المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال ومغافلتهم وإستبدالها بإخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم وعثر بحوزتها على ( 8 كارت فيزا – هاتف محمول مجهولين المصدر"متحصلات نشاطها الإجرامى") ، وإعترفت بإرتكابها 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب .



كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المقطم ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى" ) ، وأقر بإرتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.



ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين ، وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص) تم ضبطهم .





وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعادى ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" ، وأقر بإرتكابه عدد 2 واقعة سرقة بذات "الأسلوب".. وتم بإرشاده ضبط الدراجتين لدى عميله سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية"- تم ضبطه).



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" ، وأقر بإرتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.. وتم بإرشاده ضبط كافة الدارجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (عاطل) تم ضبطه .



وفى الموسكى تم ضبط ( 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (كابل كهربائى مجهول المصدر- 2 منشار حدادى ) ، بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل أحد الأنفاق بأسلوب" القطع".



وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ( هاتف محمول) من إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول)، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" مستقلاً دراجة نارية وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

والقى رجال المباحث القبض على (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة من أحد الأشخاص وإحداث إصابته بطلق نارى.. وبحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقة).



وتمكن رجال الشرطة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وبحوزتها ( 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" – مبلغ مالى ) وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرت بإرتكابها عدد 4 وقائع سرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.