محافظ بني سويف يتابع انتظام سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي انطلق اليوم السبت في 214 مدرسة بإجمالي يزيد عن 196 ألف طالب وطالبة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والتي تعمل بنظام الفترتين “صباحي ومسائي”.

فيما تنتظم الدراسة غدًا الأحد في أكثر من 1340 مدرسة على مستوى المحافظة لاستقبال ما يزيد عن 825 ألفا و700 طالب وطالبة في مختلف المراحل من الروضة حتى التعليم الثانوي العام والفني"، بواقع 37 ألفا و371 تلميذا وتلميذة برياض الأطفال، و464 ألفا و136 تلميذا وتلميذة في 731 في مدارس المرحلة الابتدائية "رسمي عربي /لغات /خاص" و216 ألفا و623 طالبا وطالبة في 463 مدرسة إعدادي، و47 ألفا في 93 مدرسة ثانوي عام، و60 ألفا و635 طالبا وطالبة في 55 مدرسة تعليم فني منها 32 صناعي، 17 تجاري، و6 زراعي.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بني سويف مع وكيل التعليم هاني عنتر لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسي مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث شدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أي مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضاري بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

من جانبه أشار وكيل الوزارة إلى جولته اليوم والتي تفقد خلالها عددًا من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف، وحرص على حضور طابور الصباح بمدرسة الأقباط الإعدادية بنين ثم أعقبها التوجه لمدرسة الأقباط الإعدادية بنات ومدرسة أنور محمد حسن بالوقف واختتمها بمدرسة باروط المشتركة 2، مقدمًا التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين بمناسبة العام الدراسي الجديد، كما تفقد حجرات الدراسة والأنشطة والمعامل بتلك المدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على أهمية الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والنشيد الوطني والالتزام بالإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والتوعية بالمشروعات القومية وحياة كريمة والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وآثارها على البيئة، مع التنبيه على حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين إلى جانب عدم مغادرة مسؤول الأمن باب المدرسة وغلقه عقب انتهاء طابور الصباح وإحكام الإشراف عليه والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بدخول المدرسة وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، فضلًا عن الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

كما نوه وكيل تعليم بني سويف إلى أهمية تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا والسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم، والتشديد على تطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي والبعد عن استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية.

كما تابع وكيل الوزارة تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة التي تنفذها المديرية من خلال تسيير الأوتوبيس الطائر الذي يجوب كافة إدارات التعليم للمرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي عموم المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه العملية التعليمية.