محافظ أسوان يتابع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد|صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2024، اليوم السبت، داخل مختلف مدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية، مكلفًا بضرورة الالتزام من أول يوم دراسي بحضور الطلاب داخل المدارس لارتباط ذلك بأعمال السنة.

وقام الدكتور إسماعيل كمال بالمرور الميداني على عدد من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها الكاملة لاستقبال أبنائنا الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم، موجهًا بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضاري بشكل يحفز الطلاب على الالتزام بالحضور والجدية والاجتهاد فى التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية .

جاهزية 1519 مدرسة

وكلف إسماعيل كمال مديري الإدارات التعليمية بالتأكيد على انتظام وانضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل وخارج 1519 مدرسة، والتي تمثل مختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن بواقع 10 ألاف و600 فصل دراسي، ولتستقبل 409 ألف و947 طالب وطالبة.

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