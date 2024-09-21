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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة متهم للجنايات في قتل جاره بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المطرية، إحالة متهم للجنايات لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي بمنطقة المطرية.
وكان قسم شرطة المطرية تلقي بلاغًا يفيد بوجود جثة شاب  إثر مشاجرة  في المطرية.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ تبين العثور على جثة شاب بها طعنتين بسلاح أبيض وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه.

فيما كشفت التحريات الأولية أن هناك خلافات مالية بينهما وبدأت مشادة بينهما بالشارع وانتهت بمقتل المجني عليه حيث طعنه  في جسده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتوفي في الحال.
 

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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