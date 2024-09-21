إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل أمام الطيران المدني

السبت 21/سبتمبر/2024 - 11:12 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بإغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل أمام الطيران المدني بسبب التوترات مع لبنان، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بفضائية"القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، "أنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد متابعة ومراقبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وعند وصول دبابة ميركافا إلى مرتفع أبو دجاج، تم استهدافها وتحقيق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها"، كما أعلن أنه، تم استهداف ‏مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية.

ويشهد جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا شبه يومي لإطلاق النيران، بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.