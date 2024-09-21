بالفيديو.. مصطفى حدوتة: أنغام صوت مصر الأول وتعاوني معها شرف كبير

أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته بتعاونه مع النجمة الكبيرة أنغام في ألبومها الجديد، حيث أكد أنها تمثل "صوت مصر الأول".

ووصف مصطفى حدوتة خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، العمل مع أنغام بأنه شرف عظيم لأي فنان.

وشدد على أنه لو لم يكن مرتاحًا في التعاون معها مرتين من قبل، لما اختار المشاركة في الألبوم الجديد بأغنية "موافقة".

أشار حدوتة إلى أن أغنية "موافقة"، تتناول موضوعات عاطفية تمس قلوب المستمعين، معربًا عن أمله في أن تلاقى الأغنية نجاحًا واسعًا بين الجمهور.