"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد اختلاف مصادر الكتل الهوائية، وتتحول لكتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت: "نشهد امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي انخفاض في قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمعدل من 4 لـ6 درجات".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ستكون حارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

انخفاض الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل

وتابعت: "نشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر".

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على توخي الحذر من الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، منوهة بأنها تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية.