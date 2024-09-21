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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي  أن  الهجمات على لبنان واغتيال إبراهيم عقيل هي محاولات من جانب إسرائيل محبط وفاقد الأمل.

و أكد عراقجي  الذي وصل إلى نيويورك مساء الجمعة على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للصحفيين: “لن تحقق إسرائيل  أهدافها المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيحاسب على جرائمه”.

و اضاف أن إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود وتحاول جرّ المنطقة إلى المستنقع الذي هو عالق فيه.

و اشار أن إسرائيل  لم تحقق  أياً من الأهداف التي حددها بعد عام من الحرب والقتل الوحشي لأهل غزة وقد وضع هذا الأمر الكيان في موقف خطير في المنطقة وجعله مستعد لارتكاب أي جريمة وإشعال النار والحرب في المنطقة من أجل إنقاذ نفسه من الوضع الحالي.

 

 

إسرائيل لبنان إبراهيم عقيل