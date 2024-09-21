"الأرصاد": غدا الأحد البداية الرسمية لفصل الخريف

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الأحد البداية الرسمية لفصل الخريف، ويتزامن معه مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أننا سنشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من يوم غدٍ على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تمتد إلى الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أننا نشهد أجواء خريفية بشكل كبير على جميع محافظات الجمهورية، كما نشهد رياحا معتدلة على أغلب الأنحاء.