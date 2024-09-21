وكيل الصحة: 5200 سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تم عقدها في الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر الجاري بإدارات(ببا، اهناسيا، سمسطا) ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار"حقك تنظمى"ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة لبناء الإنسان"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة،وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدات من خدماتها.

حيث أوضحت الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من حلال 88 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الثلاث، و5عيادات متنقلة تم توجيهها إلى 24 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة،مشيرة إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 5211 سيدة،حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 5176 سيدة ( 1224 جدد+3952 مترددات)،في حين بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل لتنظيم الإسرة إلى 5504 سيدة، شملت: “حبوب أحادية ومركبة، حقن أحادية ومركبة، لولب هرموني ونحاسي، كبسولات تحت الجلد، واقي، أقراص موضعية، عمل 12سونار، 22 كشف نساء ومتابعة حمل ، باطنة 28، و24 إزالة لولب واستخراج كبسولات”.

ووجهت وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى،لافتة إلى تكليفات المحافظ بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل في إدارات(بني سويف، ناصر، الفشن، الواسطى) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "مجاناً"،بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.