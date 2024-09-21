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السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انخفاض في درجات الحرارة مع بدء العام الدراسي الجديد

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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بدأت درجات الحرارة في الانخفاض درجتين عن الايام السابقة، تزمناً مع بدء العام الدراسي الجديد، حيث سجل طقس الإسكندرية اليوم، 28 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 62%، وسرعة الرياح 14 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة، بقيم تتراوح بين 4:5 درجات علي أغلب الأنحاء، أيام القليلة وتفصلنا عن انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استقرار في حالة البحر، وهدوء نسبي للأمواج بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها، وكذلك رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى و العجمي.

كما أن نسب الاشغال الحالية فى القطاع الشرقى تتراوح ما بين  10% - 20% و فى القطاع الغربى تصل إلى 5%، وأكدت على الجميع الالتزام بالتعليمات واتباع الوان الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ

وتهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة الرواد التأكد من تذاكر الدخول بالشواطئ و ان التذكرة مدون عليها سعر تذكرة الدخول و فى حالة مخالفة ذلك برجاء عدم شراء التذاكر و الابلاغ الفورى على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة و المتواجدة على بوابات جميع الشواطئ.

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