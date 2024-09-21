"جبران": 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب المصري، في تخصصات كثيرة، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وأن التقديم عليها من اليوم، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة.

وقال الوزير، إن الزيارة التي قام بها نهاية الشهر الماضي "أغسطس 2024" ، إلى المشروع، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

وأكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل جهودها لتوفير فرص عمل ،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وتتوفر هذه الفرص بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج إلى 2300 حداد مسلح، و900 عامل خرسانة، و700 لحام ، و500 عامل تركيب أنظمة تهوية ، و1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة، و500 كهربائي.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط :https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index، وقالت إن المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها، ويشترك خبرة سنة.

2-استمارة الفحص الطبي "111".

3- تتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة.

4- العمل 8 ساعات يوميًا، ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

5- العمل 6 أيام أسبوعيًا.

6- توفير سكن ،ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

7- 3 وجبات كل يوم.