800 مليون دولار صادرات كوريا من المكرونة سريعة التحضير في 8 أشهر

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، أن صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير، المعروفة أيضا باسم "الراميون"، وصلت إلى 800 مليون دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 31.7% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، وأوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 26.9% على أساس سنوي إلى 160 مليون دولار، وقفزت إلى الولايات المتحدة بنسبة 61.5% إلى 140 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالشعبية العالمية للمكرونة سريعة التحضير الكورية.

وارتفعت الصادرات إلى هولندا بنسبة 58.3% إلى 60 مليون دولار، كما ارتفعت إلى بريطانيا وألمانيا بنسبتي 64.9% و47.4% على التوالي.

وقال مسؤولون من شركات الراميون الكبرى، بما في ذلك "نونجشيم" و"ساميانج للأغذية" إنهم سيعملون على توسيع وجودهم في السوق الخارجية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، في الربع الأخير من العام الجاري.

وتخطط "نونجشيم" لإنشاء وحدة مبيعات في أوروبا في أوائل العام المقبل، كما تقوم شركة "ساميانج للأغذية" ببناء مصنع جديد في مدينة ميل يانج على بعد حوالي 280 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول، للتصدير.

