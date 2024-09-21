فيتنام تطلق سراح الناشطة البيئية هوانج ثي منه هونج

أطلقت السلطات في فيتنام سراح المدافعة البارزة عن حقوق البيئة هوانج ثي مينه هونج بعد احتجازها قبل عام.

وكانت الناشطة البيئية البارزة قد أدينت فى سبتمبر 2023 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي ثم أدانتها محكمة هوشى منه /جنوب/ وأكدت عدم سدادها ضرائب تقدر ب 275 مليون دولار مرتبطة بأنشطة منظمة /شانج/ غير الحكومية التى أسستها.

وقال زوجها هوانج فينه نام في تصريحات صحفية: "لقد أطلقوا سراحها أمس، كان الأمر غير متوقع". مشيرا إلي أن زوجته بخير، وهي بصحة جيدة".

وأضاف أن الناشطة البالغة من العمر 52 عاما كانت محتجزة حتى ذلك الحين في جيا لاي، وهي منطقة جبلية في مرتفعات فيتنام.

وقد تم سجن خمسة نشطاء بيئيين، بما في ذلك هوانج ثي مينه هونج، في عام 2023 بتهمة التهرب الضريبي.

يذكر أن فيتنام تواجه بانتظام اتهامات من جانب الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بقمع الأصوات التى تندد بانتهاكات البيئة.