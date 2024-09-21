في ذكرى رحيلها.. أبرز المحطات الفنية بحياة فايزة أحمد

تحل اليوم الموافق ٢١ سبتمبر، ذكرى رحيل الفنانة فايزة أحمد، واحدة من أهم نجوم الغناء العربي، بتاريخ غنائي كبير وحافل بالأعمال الهامة.

البداية مع الفن

بدأت الفنانة فايزة أحمد مسيرتها الفنية بمصر من خلال الإذاعة المصرية، وقدمت بعض الأغاني التى قدمتها للجمهور، ولكنها لم تكن المحطة التى لاقت من خلالها الفرصة الحقيقية.

محطة الملحن محمد الموجي الأبرز

التقت الفنانة فايزة أحمد مع الملحن محمد الموجي، واستطاعت أن تقدم ثنائية فنية بعدد من الأغاني التي لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وكانت محطة الملحن محمد الموجي هي الأبرز فى بدايات الفنانة فايزه احمد، واستطاعت بعدها أن تشارك كبار الملحنين مثل كمال الطويل، محمد عبدالوهاب، فريد الاطرش، بليغ حمدي.

السينما

قدمت الفنانة فايزة أحمد عدد من التجارب السينمائية، ولم تحقق النجاح الفني لها سينمائياً مثلما حققت كمطربة، وكانت التجربة الأبرز بفيلم "تمر حنة"، والذى قدمت من خلاله عدد من الأغنيات التى نجحت نجاحاً كبيراً.

أبرز أعماله السينمائية

شاركت الفنانة فايزة أحمد بعدد من الأفلام السينمائية أبرزها "تمر حنة، امسك حرامي، المليونير الفقير، ليلي بنت الشاطئ، أنا وبناتي".