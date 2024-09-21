إعلام عبري: إسرائيل اغتالت 6 قادة كبار في حزب الله حتى الآن

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، إن المسؤولين الستة البارزين في حزب الله اللبناني الذين اغتالتهم إسرائيل كانوا يشغلون مناصب قيادية رئيسية في الحزب، ويعدون حلقة وصل مهمة في العلاقة مع إيران.

ووفقًا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل منذ 8 أكتوبر وحتى الآن قتلت 496 عنصرًا من حزب الله، من بينهم عدد من المسؤولين البارزين الذين خدموا لسنوات طويلة في مناصب رئيسية داخل الحزب.

ووصفت الصحيفة العبرية هؤلاء المسؤولين بأنهم "حلقة وصل مهمة في ربط حزب الله بالمحور الشيعي الإيراني".

وأعلن حزب الله أمس الجمعة استشهاد القيادي إبراهيم عقيل، أحد مؤسسي الحزب، وأحمد محمود وهبي، قائد عمليات قوة الرضوان منذ عام 2024، في هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي غارة أخرى على الضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو الماضي، اغتالت إسرائيل رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر.

كما شهد الثالث من يوليو هذا العام اغتيال محمد نعمة ناصر، المعروف بـ"أبو نعمة"، أحد كبار قادة حزب الله وقائد وحدة "عزيز"، في غارة من طائرة مسيرة بمدينة صور.

وفي 12 يونيو تم اغتيال سامي طالب عبد الله، المعروف بـ"أبو طالب"، قائد وحدة "النصر" التابعة لحزب الله والمسؤولة عن القطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وفي 8 يناير من هذا العام، اغتالت إسرائيل القيادي الكبير وسام الطويل، أحد مؤسسي وحدات النخبة في حزب الله، في غارة من طائرة مسيرة على بلدة خربة سلم جنوب لبنان، حيث لعب الطويل دورًا مركزيًا في توجيه العمليات العسكرية في جنوب البلاد.