شباب كفر الدوار يستقبلون تلاميذ مدرسة طلعت حرب الابتدائية بالحلوى والبالونات

أعلن شباب كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن استقبال تلاميذ مدرسة طلعت حرب الابتدائية " المسائية " بالبالونات والحلوي.

وقال هيثم عبد العزيز، احد شباب فريق كفر الدوار التطوعي، إنه تم تغليف الكتب المدرسية بالتول الملون، حيث تم وضع بعض الحلوي والبالونات لتشجيع التلاميذ في أول أيام دراستهم وتحفيزهم على الدراسة من بداية العام الدراسي الجديد.

وتابع هيثم عبد العزيز، يعقب ذلك حفل استقبال للطلبه بالشخصيات الكرتونية ومسرح العرائس وبعض الأغاني و فقرة الساحر، وتكريم أنتصار عبدة مديرة المدرسة تكريما لمجهوداتها مع أبناءنا التلاميذ.

ومن جانبه، أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد داخل مدارس محافظة البحيرة بالادارات التعليمية الثمانى عشر بنطاق المحافظة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية.

وتابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة منذ الصباح الباكر اليوم السبت انتظام الدراسه و شهد طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء وحب الوطن.