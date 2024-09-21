محافظ بورسعيد: باب المدرسة لن يفتح إلا بنهاية اليوم الدراسي

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، على أن باب المدرسة سيغلق يوميًا مع بداية اليوم الدراسي ولن يفتح إلا في المواعيد الرسمية مع نهاية اليوم الدراسي.

وأكد المحافظ، خلال تفقده انتظام سير العملية التعليمية بأول أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس الخاصة، على أن مدارس المحافظة ستشهد تطبيق المبادرة الرئاسية "بداية" من خلال عدة فعاليات ومبادرات منها: الاشراف والكشف الطبي على أبنائنا بجميع المراحل التعليمية للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية وعلاجها في سن مبكرة، لضمان صحة وسلامة ابنائنا ومستقبل وطننا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد في بورسعيد يرفع شعار "عام الأخلاق" وسيكون هناك فترات محددة يوميا خلال اليوم الدراسي لتوعية وتأسيس أبنائنا على الأخلاق والقيم الإنسانية والوطنية.