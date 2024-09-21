فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟

هنأ الناقد الرياضي إسلام محمد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتأهله لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، بعد فوزه ذهابا وإيابا على نظيره الشرطة الكيني.

وأضاف إسلام محمد خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد قائلًا: «رغم فوز الزمالك أمس ولكن يجب عليه الحذر في مباراة السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، كما أن الزمالك ما زال يعاني في المعلب ويحتاج إلى عدد من الصفقات في بعض المراكز».

وتابع إسلام محمد: «البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك يجب عليه تجهيز لاعبيه بشكل الجيد، لأن الأهلي ليس الشرطة الكيني، كما أن الزمالك سيعاني في مباراة السوبر حال لعب بنفس الأسلوب الذي ظهر عليه أمس».

وأكمل: «الحافز لا بد أن يكون لدى لاعبي الأبيض في الثأر من مباراة نهائي القرن أمام الأهلي؛ لذا يجب على لاعبي الزمالك تعويض هذه الخسارة بالفوز بالتتويج بالسوبر الأفريقي».