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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان تحذر المواطنين من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية جراء الأمطار في "إيشيكاوا"

اليابان
اليابان
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 حثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم /السبت/ المواطنين في محافظة "إيشيكاوا" على توخي أقصى درجات الحذر من إمكانية وقوع فيضانات وانهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم أن وكالة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرا طارئا من الأمطار لعدة مناطق بمحافظة "إيشيكاوا" والذي يعد التحذير الأعلى على مقياس الوكالة المؤلف من خمس درجات، مشيرة إلى أن التحذير يغطي مدينتي "واجيما" و"سوزو" وبلدة "نوتو".
وصرح المسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية ساتوشي سوجيموتو بأن مستويات غير مسبوقة من الأمطار تشهدها المناطق المشمولة بالتحذير، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على سلامتهم.
وقد تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي ستة آلاف شخص في "إيشيكاوا"، كما أكد مسؤولو وزارة الأراضي اليابانية ارتفاع مناسيب 12 نهرا بالمحافظة.
وتلقت إدارة الإطفاء "إيشيكاوا" العديد من نداءات الاستغاثة في كل من "واجيما" و"سوزو"، إذ تم الإبلاغ عن فقدان شخص في مدينة "واجيما" بسبب الأمطار الغزيرة.

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