إحالة عاطل إلى الجنح بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في المطرية

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من سيدة في المطرية.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى السيدة التي أكدت خطف المحمول من يدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .