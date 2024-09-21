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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطل إلى الجنح بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في المطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت جهات التحقيق المختصة إحالة عاطل إلى محكمة الجنح لاتهامه بسرقة هاتف محمول من سيدة في المطرية.
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم و التحريات التكميلية للواقعة والاستماع إلى السيدة التي أكدت خطف المحمول من يدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف" وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" كما أقر بإرتكاب عدد (4)  وقائع سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة .

إرتكاب الواقعة إحدى السيدات أسلوب المغافلة أسلوب الخطف التحريات التكميلية الهواتف المحمولة الصحيفة الجنائية بدائرة قســـم شرطة المطرية بأسلوب المغافلة