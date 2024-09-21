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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الطماطم بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات
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كشف تقرير أعدته قناة صدى البلد عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة، اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024.

وقالت مراسلة برنامج «صباح البلد»: «سعر كيلو الطماطم 30 جنيهًا، سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات، سعر كيلو الباذنجان الأسود 12 جنيهًا، سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 20 إلى 22 جنيها، سعر كيلو الجزر 28 جنيها، وسعر الكرنب يبدأ من 20 جنيها.

وتابعت: سعر كيلو الموز 25 جنيها، سعر كيلو التفاح الإيطالي من 40 إلى 60 جنيها، وسعر كيلو البلح الأحمر من 15 إلى 25 جنيها، وسعر كيلو الرمان من 15 إلى 30 جنيها، وسعر كيلو العنب من 30 إلى 40 جنيها.

اسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم