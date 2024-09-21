الطماطم بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة

كشف تقرير أعدته قناة صدى البلد عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق التجزئة، اليوم السبت، الموافق 21 سبتمبر 2024.

وقالت مراسلة برنامج «صباح البلد»: «سعر كيلو الطماطم 30 جنيهًا، سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات، سعر كيلو الباذنجان الأسود 12 جنيهًا، سعر كيلو الكوسة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 20 إلى 22 جنيها، سعر كيلو الجزر 28 جنيها، وسعر الكرنب يبدأ من 20 جنيها.

وتابعت: سعر كيلو الموز 25 جنيها، سعر كيلو التفاح الإيطالي من 40 إلى 60 جنيها، وسعر كيلو البلح الأحمر من 15 إلى 25 جنيها، وسعر كيلو الرمان من 15 إلى 30 جنيها، وسعر كيلو العنب من 30 إلى 40 جنيها.