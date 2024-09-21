ورود وبالونات وأعلام مصر في استقبال الطلاب بدمياط.. صور

شهدت مدارس محافظة دمياط اليوم السبت، انطلاق الدراسة في عدة مدارس تابعة للإدارات التعليمية المختلفة في اجواء احتفالية مبهجة حيث شهدت المدارس استقبال الطلاب بأعلام مصر والبالونات والورود في استقبال مميز ومختلف في بداية العام الدراسي .

وتابع محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق بداية العام الدراسي في المدارس التي تبدأ اليوم، مشيدا باستقبال إدارة المدارس وهيئة التدريس للتلاميذ بالبالونات والأعلام والأغاني الوطنية وقيامهم بتسليم الكتب المدرسية لهم.



علي جانب آخر، تابع وكيل الوزارة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين . مؤكدا أن " لا حصة بدون معلم " .

كما شدد علي حسن التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور وإزالة الحاجز النفسي لتلاميذ الصفوف الأولى وابتكار طرق جديدة مع ممارسة الأنشطة اللاصفيه لجذب التلاميذ للمدرسة.



وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أولياء الأمور ومجالس الأمناء بالحضور الي مدارس أبنائهم واستقبال طلاب الصفوف الاولي ورياض الأطفال وتسيلم الكتب طبقا للتعليمات والمشاركة في التأكد من إنتهاء إدارة المدرسة من الجداول وقوائم الفصول وسد العجز وعدم تواجد أي كثافات بالفصول وتوافر الأثاث المدرسي ومدى جاهزية المدارس من أسوار وأفنيه وحدائق وحمامات أعلام وفصول دراسية ومعامل ومرافق مدرسية وسبورات وكهرباء وزجاج شبابيك وخزانات مياه وخلافه وفي حال تواجد أي معوق لبدء الدراسة