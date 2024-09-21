تعليم الإسكندرية تحتفل ببدء العام الدراسي وانتظام طلاب الفترة الصباحية

شهدت مدارس الإسكندرية التي تعمل بنظام الفترتين، انتظام طلابها في أول يوم من العام الدراسي الجديد 2024، واستقبلت الإدارات التعليمية المختلفة طلاب الصف الأول الابتدائي بالنشيد الوطني المصري في الطابور الصباحي، بالبلونات والألعاب لتشجيع الطلاب على الدراسة وعن اليوم المدرسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم إلتزام جميع المدارس بمواعيد الطابور الصباحي في تمام الساعة 6.50 صباحاً، لجميع طلاب الفترة الصباحية، وقام مديري بعض المدارس باستقبال الطلاب بالونات والأعلام المصرية، وخصوصاً طلاب الصف الأول الابتدائي.

وصرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة ، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز ، كما تم توزيع معلمي الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مبادرة السيد الرئيس لتعيين 30 ألف معلم ، وأوضح مدير المديرية أنه تم خفض كثافات الفصول بدخول 456 فصلًا جديدًا الخدمة لأول مرة مابين إنشاءات جديدة أو توسعات وكذلك استثمار كافة الفراغات بالمدارس واستخدامها قاعات دراسية ، وإعداد القوائم و إعداد جداول المعلمين واستلام مخصصات الكتب الدراسية من المخازن .

وكان (أبوزيد) قد عقد عدة اجتماعات مع نادية فتحي وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني والموجهين العموم والموجهين الأوائل شدد فيها على تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة والمنظمة لانطلاقة العام الدراسي بشأن تعديل الأنصبة للمعلمين وسد العجز وفتح باب العمل بالحصة للمعلمين الأساسيين و المحالين على المعاش وكذلك للخريجين ممن تنطبق عليهم الشروط بواقع ( 50 جنيها ) للحصة.

كما شدّد على تكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب والاستعداد لتفعيل مجموعات التقوية والدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 149 لعام 2024 وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين .