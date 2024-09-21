بالصور| وكيل تعليم البحيرة: انتظام الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام الدراسة في اوي أيام العام الدراسي الجديد داخل مدارس محافظة البحيرة بالادارات التعليمية الثمانى عشر بنطاق المحافظة بمختلف المراحل والنوعيات التعليمية.

وتابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة منذ الصباح الباكر اليوم السبت انتظام الدراسه و شهد طابور الصباح وشارك الطلاب الإذاعة المدرسية وتحية العلم رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء وحب الوطن.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، محمد عبداللطيف_وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بالعام الدراسي الجديد، وكما رحب بالطلاب والتلاميذ الجدد داخل المدارس ووجه بأهمية اطلاعهم على كافة المبادرات والمشروعات القومية الضخمة المنفذة فى كافة المجالات وعلى رأسها مبادرة السيد الرئيس "بداية" وزراعة 100 مليون شجرة في مواجهة التغيرات المناخية والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنفذة بمراكز وقرى محافظة البحيرة.

تفقد يوسف الديب وكيل الوزارة، عدد من مدارس ادارة ابو حمص التعليمية للوقوف على انتظام الدراسة وانضباط سير العملية التعليمية تفقد خلالها مدرستى السيد أبو زيد الابتدائية ومدرسة ابو حمص للتعليم الأساسي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد من صيانه المدارس ومتابعة تسليم الكتب المدرسية والانتهاء من خطة الندب والنقل بين المدارس لسد العجز لضمان استقرار العملية التعليمية وتدريب عدد كبير من المعلمين وفق خطة الوزارة للتدريب، مشيرًا إلى أن فرق لجان المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارات التعليمية قاموا بالمرور على معظم الإدارات التعليمية ومدارسها بنطاق المحافظة وتم متابعة ورصد اللمسات والتجهيزات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد وظهور المدارس في أجمل صوره لاستقبال طلابها.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة قيام مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالمدارس بنطاق اداراتهم ووجه بضرورة تحقيق الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية والاهتمام بطابور الصباح ونظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الطلاب والتلاميذ من الأمراض المعدي.

وأشاد يوسف خلال جولتة اليوم مع اول ايام الدراسة بالاقبال الكبير والمتزايد من الطلبة والتلاميذ على المدارس وسط اجواء من الفرحة والسعادة الغامرة ببدء العام الدراسى الجديد، متمنياً عام دراسي موفق لجميع الطلبة والمعلمين بمحافظة البحيرة.