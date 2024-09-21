توزيع الحلوى والورود على الطلاب.. بدء الدراسة بحضور الصفوف الأولى بكفر الشيخ (صور)

وسط أجواء احتفالية ، انتظمت الدراسة بـ 431 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، واستقبل المعلمون الأطفال بالمدارس بالورود وتوزيع الحلوى، والأعلام المصرية، إضافة لفقرات غنائية متعددة، لإزالة الرهبة من نفوس الأطفال، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.

بدأت الحصة الأولى بتعريف الطلاب علم مصر وألوانه، وما يدل عليه كل لون، إضافة اجراء جولة للأطفال لتعريف الطلاب مواقع دورات المياه، وغسل الأيدي، وبعدها فترة لإفطارهم، وتتولى الحصص بين فقرات متعددة، جذب الأطفال للمدارس.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 431 مدرسة بكافة المراحل التعليمية، استقبلت طلاب الصفوف الأول، في أول يوم دراسي، منهم 205 مدرسة ابتدائية، و102 مدرسة إعدادية، و91 مدرسة للتعليم الأساسي، و3 مجمعات مدارس، و6 مدارس تعليم فني، و24 مدرسة تعليم ثانوى عام.



وأضاف عبدالله، تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأكد وكيل تعليم كفر الشيخ، أن مديرى الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديرى المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي وحسن معاملة أولياء الأمور وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية مع استمرار تكثيف أعمال النظافة، وتم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطنى وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.

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