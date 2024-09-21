غدا بداية فصل الخريف .. والأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال النصف الأول

يبدأ فصل الخريف لعام 2024، غدا الأحد الموافق 22 سبتمبر ، وكشفت هيئة الارصاد الجوية، عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2024 على مصر ، حيث يبدأ غدا الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهي يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024.

وأشارت الارصاد، الي ان فصل الخريف فصل إنتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون الكثيفة أحيانا.

كما تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

واضافت الأرصاد انه في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى، الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة احيانا ومن المتوقع خلال خريف هذا العام، و تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ونوهت الارصاد الي ان مناخ فصل الخريف يتسم دائما بالإعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الإرتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الإستعدادت المبكره والإحتياطات اللازمةوسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي.