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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين

بوتين
بوتين
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 شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لجنة مشتركة بين الإدارات في مجلس الأمن الروسي؛ بهدف إمداد القوات المسلحة الروسية بأفراد متعاقدين.
وحسب قناة (روسيا اليوم) /السبت/ نص المرسوم الرئاسي على أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يتسلم رئاسة اللجنة وينوبه في المنصب وزير الدفاع الروسي. 
وتشمل مهام اللجنة تنسيق أنشطة السلطات الفيدرالية والإقليمية أو الحكومات المحلية وغيرها من المنظمات الأخرى في انتقاء المرشحين للخدمة بموجب عقود، بالإضافة إلى تقييم إجراءات جذب المواطنين الروس للانخراط في الوحدات التطوعية، فضلا عن وضع مقترحات التحفيز المالي للعسكريين والحماية الاجتماعية لعائلاتهم. 
 

بوتين مجلس الأمن الروسي روسيا