انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر الي الخميس 26 سبتمبر، حيث يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة علي اغلب الأنحاء من 2_3 درجات.

واوضحت الارصاد انه يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا علي اغلب الانحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وهناك شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط احيانا على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.



ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة، غدا الاحد 22 سبتمبر على مناطق من شمال الوجة البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرص لسقوط امطار خفيفة يوم الاثنين 23 سبتمبر علي مناطق من شمال الوجة البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة، ورياح معتدلة تنشط احيانا على اغلب الانحاء.

واضافت الارصاد ان متوسط نسبة الرطوبة علي القاهرة والوجة البحرى. 75_80% للعظمي و الصغري من 30_35%.

درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 34_32 درجة للعظمي ودرجات الحرارة المحسوسة من 34 الي 36 درجة.