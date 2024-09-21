دوري أبطال إفريقيا.. التشكيل المتوقع للأهلي ضد جورماهيا

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

ويستصيف الأهلي "حامل اللقب" نظيره جورماهيا الكيني على استاد القاهرة في السابعة مساء اليوم السبت بإياب دور الـ32 من المسابقة الأفريقية الأغلى على مستوى الأندية.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل المارد الأحمر العديد من التغييرات بعدما حسم المارد مباراة الذهاب في نيروبي بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.