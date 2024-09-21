ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في أولي أيام العام الدراسي.. مدير تعليم المنوفية يتفقد مدارس المحافظة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدارس المحافظة للوقوف على مدى الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2025/2024، ومنها مدرسة المساعي الثانوية العسكرية ، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بحضور الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

وحضر " الفولي " طابور  الصباح والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، مشيراً أنه بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي وأصبحت جميع المدارس مهيئة لاستقبال أبنائنا الطلاب.

وزارة التربية والتعليم شبين الكوم التعليمية المنوفية مدارس