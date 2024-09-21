في أولي أيام العام الدراسي.. مدير تعليم المنوفية يتفقد مدارس المحافظة

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مدارس المحافظة للوقوف على مدى الاستعداد التام للعام الدراسى الجديد 2025/2024، ومنها مدرسة المساعي الثانوية العسكرية ، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بحضور الدكتور أشرف العربي مدير عام الإدارة.

وحضر " الفولي " طابور الصباح والتقى بالطلاب وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد ، وحثهم علي ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح ، مشيراً أنه بتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي وأصبحت جميع المدارس مهيئة لاستقبال أبنائنا الطلاب.