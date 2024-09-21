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السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم السبت.. الأهلي ضد جورماهيا ومواجهات قوية في الليجا والبريميرليج

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 21 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري أبطال أفريقيا 

مازيمبي X ريد أروز – الساعة 6 مساءً

بيترو أتلتيكو X مانيما انيون – الساعة 6 مساءً 

اورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساءً 

يانج أفريكانز X إثيوبيا بنك – الساعة 6 مساءً 

صن داونز X مبابان سوالوز – الساعة 7 مساءً 

الأهلي X جورماهيا – الساعة 7 مساءً على قناة on time sports 

بيراميدز X آرمى باتريوريتيك – الساعة 9 مساءً

الترجي X ديكيداها أف سي – الساعة 10 مساءً

مولودية الجزائر X الاتحاد المنستيري – الساعة 10 مساءً

الرجاء X إف سي سامارتكس – الساعة 10 مساءً

كأس الكونفيدرالية

سيخوخون يونايتد  X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساءً 

القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساءً 

الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساءً 

الدوري الإنجليزي 

وست هام X تشيلسي - الساعة 2:30  ظهرًا على  قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X وولفرهامبتون - الساعة 5 مساءً على  قناة beIN Sports HD 6   

فولهام X نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساءً على  قناة beIN Sports HD 2   

ليستر سيتي X إيفرتون - الساعة 5 مساءً على  قناة beIN SPORTS XTRA 2   

ليفربول X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1   

ساوثهامتون X إبسويتش تاون - الساعة 5 مساءً على  قناة beIN SPORTS XTRA 3   

توتنهام X برينتفورد - الساعة 5 مساءً على  قناة beIN SPORTS XTRA 1   

كريستال بالاس X مانشستر يونايتد - الساعة 7:30 مساءً على  قناة beIN Sports HD 1   

الدوري الإسباني 

بلد الوليد X ريال سوسييداد- الساعة  3 عصرًا على  قناة beIN Sports HD 3   

أوساسونا X لاس بالماس - الساعة 5:15 مساءً على  قناة beIN Sports HD 3   

فالنسيا X جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على  قناة beIN Sports HD 3   

ريال مدريد X إسبانيول - الساعة 10 مساءً على  قناة beIN Sports HD 1 

الدوري الإيطالي 

 فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرًا على  قناة AD Sports 1 HD 

يوفنتوس X نابولي – الساعة 7 مساءً على  قناة AD Sports 1 HD 

ليتشي X بارما – الساعة 9:45 مساءً على  قناة AD Sports 1 HD 

 الدوري الألماني 

هايدنهايم X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا 

يونيون برلين X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا  

فيردر بريمن X بايرن ميونخ - الساعة 4:30 عصرًا على  قناة beIN Sports HD 5   

بوخوم X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرًا   

آينتراخت X مونشنجلادباخ - الساعة 7:30 مساءً على  قناة beIN Sports HD 5   

الدوري الفرنسي 

ليل X ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4 

رين X لانس – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6 

ستاد ريمس X باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي 

الشباب X التعاون – الساعة 6:30 مساءً على قناة SSC EXTRA 1 HD 

الرائد X الرياض – الساعة 6:40 مساءً على قناة SSC EXTRA 2 HD   

الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساءً على قناة SSC EXTRA 1 HD

تشاهدون اليوم مواعيد جميع مباريات مباريات دوري أبطال أفريقيا الأهلي X جورماهيا الدوري الإنجليزي ليفربول ريال مدريد