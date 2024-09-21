تشاهدون اليوم السبت.. الأهلي ضد جورماهيا ومواجهات قوية في الليجا والبريميرليج

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 21 من سبتمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
مباريات دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي X ريد أروز – الساعة 6 مساءً
بيترو أتلتيكو X مانيما انيون – الساعة 6 مساءً
اورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساءً
يانج أفريكانز X إثيوبيا بنك – الساعة 6 مساءً
صن داونز X مبابان سوالوز – الساعة 7 مساءً
الأهلي X جورماهيا – الساعة 7 مساءً على قناة on time sports
بيراميدز X آرمى باتريوريتيك – الساعة 9 مساءً
الترجي X ديكيداها أف سي – الساعة 10 مساءً
مولودية الجزائر X الاتحاد المنستيري – الساعة 10 مساءً
الرجاء X إف سي سامارتكس – الساعة 10 مساءً
كأس الكونفيدرالية
سيخوخون يونايتد X بروجريسو دو لوندا – الساعة 7 مساءً
القسنطيني X نسواترمان – الساعة 8 مساءً
الصفاقسي X روكينزو – الساعة 8:30 مساءً
الدوري الإنجليزي
وست هام X تشيلسي - الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X وولفرهامبتون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
فولهام X نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
ليستر سيتي X إيفرتون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 2
ليفربول X بورنموث – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
ساوثهامتون X إبسويتش تاون - الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام X برينتفورد - الساعة 5 مساءً على قناة beIN SPORTS XTRA 1
كريستال بالاس X مانشستر يونايتد - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
بلد الوليد X ريال سوسييداد- الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا X لاس بالماس - الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X جيرونا - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد X إسبانيول - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
فينيزيا X جنوى – الساعة 4 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD
يوفنتوس X نابولي – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
ليتشي X بارما – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
الدوري الألماني
هايدنهايم X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرًا
يونيون برلين X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرًا
فيردر بريمن X بايرن ميونخ - الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
بوخوم X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 عصرًا
آينتراخت X مونشنجلادباخ - الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
ليل X ستراسبورج – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
رين X لانس – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
ستاد ريمس X باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
الدوري السعودي
الشباب X التعاون – الساعة 6:30 مساءً على قناة SSC EXTRA 1 HD
الرائد X الرياض – الساعة 6:40 مساءً على قناة SSC EXTRA 2 HD
الهلال X الاتحاد – الساعة 9 مساءً على قناة SSC EXTRA 1 HD