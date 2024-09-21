انطلاق العام الدراسي الجديد في بورسعيد.. صور

انطلق العام الدراسي الجديد، صباح اليوم السبت، بالمدارس الخاصة في محافظة بورسعيد.

وانتظم الطلاب في الحضور بأول أيام العام الدراسي الجديد، مرتدين الزي الموحد، في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط المدارس لتأمين المدارس، وانتشار رجال المرور بكافة الأحياء لمنع تكدس السيارات وضمان السيولة المرورية، لضمان وصول الطلاب بكل سهولة ويسر.

من جانبه، أكد طاهر الغرباوي، وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، على أنه سيجرى تطبيق الآليات التي وضعتها الوزارة لانضباط العملية التعليمية، وتقديم بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة للطلاب، مشددا على أهمية دور المعلم في المنظومة التعليمية، وضرورة توفير كل الدعم الممكن له لتحقيق النجاح في عمله.

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