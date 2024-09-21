أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 640 ألفا و920 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم /السبت/ ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 640 ألفا و920 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن الجيش الروسي تكبد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 1440 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و746 دبابة، و17 ألفا و170 مركبة مدرعة، و18 ألفا و270 من النظم المدفعية، و1193 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و949 من أنظمة الدفاع الجوي، و2593 من صواريخ كروز، و369 طائرة مقاتلة، و328 مروحية، و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و125 من المعدات الخاصة، وغواصة واحدة، و24 ألفا و966 من المركبات وخزانات الوقود، و15 ألفا و561 طائرة بدون طيار".

