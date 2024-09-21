ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حريق هائل يمتد لمواد متفجرة جنوبي روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اندلع حريق هائل امتد إلى مواد متفجرة في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتيين في منطقة تيخوريتسك.
وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - اليوم /السبت/ - إنه يتم إجلاء مؤقت لسكان قرية مجاورة لموقع الحريق لأسباب أمنية. 
وأضاف المسؤول الروسي أن سقوط حطام المسيرتين الأوكرانيتين أسفر عن أضرار مادية، فيما لم تقع أية إصابات بين سكان المنطقة جراء الحادث. 

كراسنودار جنوب روسيا تيخوريتسك