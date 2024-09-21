حريق هائل يمتد لمواد متفجرة جنوبي روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتين

اندلع حريق هائل امتد إلى مواد متفجرة في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا جراء سقوط حطام مسيرتين أوكرانيتيين في منطقة تيخوريتسك.

وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتيف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - اليوم /السبت/ - إنه يتم إجلاء مؤقت لسكان قرية مجاورة لموقع الحريق لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول الروسي أن سقوط حطام المسيرتين الأوكرانيتين أسفر عن أضرار مادية، فيما لم تقع أية إصابات بين سكان المنطقة جراء الحادث.