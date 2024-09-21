كندا تخصص 151 مليون دولار لمكافحة شلل الأطفال على مستوى العالم

قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، إن كندا قررت تخصيص 151 مليون دولار لمكافحة شلل الأطفال في العالم.

وأضاف حسين - في مؤتمر للروتاري الدولي في تورونتو، نقله راديو "كندا" الدولي ـ أن هذا التمويل يأتي بعد شهر من إعلان مسؤولين فلسطينيين اكتشاف أول حالة شلل أطفال منذ 25 عاما في قطاع غزة.

وأشار الراديو إلى أنه خلال الـ 24 عاما الماضية، خصصت الحكومات الكندية المتعاقبة مليار دولار لمساندة جهود التطعيم الدولي، موضحة أن حملات التحصين تتعرض لضغوط بسبب الأزمات الإنسانية ووباء "كوفيد-19" الذي يجعل تطعيم الأطفال أكثر صعوبة.

ويدعم التمويل الكندي، المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، والتي وفرت اللقاحات لأطفال العالم كله بما في ذلك أكثر من نصف مليون لقاح تم توجيهه إلى غزة.

وأكد الوزير أحمد حسين أن هذه المساهمة من شأنها أن تساعد الفئات السكانية الأكثر ضعفا مثل الفتيات في أماكن النزاع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن مرض شلل الأطفال أصبح قريبا من القضاء عليه، مع انخفاض حالات الإصابة به بنسبة 99% منذ عام 1988.