تشاد تنفي عودة انتشار قوات أمريكية في البلاد قريبا

نفى وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله، ما جاء على لسان الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، من القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" بشأن عودة انتشار قوات أمريكية في بلاده قريبا، وذلك بعد 6 أشهر من انسحاب الوحدة الأمريكية المتمركزة، بناء على طلب السلطات التشادية.

وقال وزير الخارجية التشادي - في تصريح لراديو فرنسا الدولي، اليوم السبت -: "لم يكن هناك أي اتصال عسكري وننفي هذه المعلومات بشكل قاطع... لم نناقش مع الحكومة الأمريكية عودة قواتها إلى تشاد".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التشادية شددت - في بيان - على أنها دولة ذات سيادة، وستظل سيدة قرارها في مسائل الأمن القومي والتعاون العسكري مع شركائها الدوليين.

وكان الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، قد أعلن في مقابلة أجرتها معه إذاعة (صوت أمريكا) أمس عن عودة الجنود الأمريكيين إلى تشاد بناء على طلب (انجامينا)، بعد 6 أشهر من انسحاب الوحدة الأمريكية المتمركزة هناك.. وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد بعد لإعادة الانتشار؛ لأن المناقشات بشأن تحسين معالم المهمة الجديدة لا تزال جارية.