وزير خارجية غينيا: الاستفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الجاري

أكد وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي، أن جميع الاستحقاقات الانتخابية في بلاده ستجرى خلال العام القادم 2025، مشيرا إلى إجراء استفتاء على الدستور الجديد نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال جلسة استماع في المجلس الدائم للفرانكوفونية لإقناع المنظمة الدولية للفرانكوفونية بإعادة عضوية بلاد غينيا إلى جميع هيئاتها؛ نظرا لتعليق عضويتها في المنظمة منذ عام 2021.

وقال الوزير الغيني - وفقا لراديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، اليوم /السبت/ - "لقد عملت الحكومة الغينية على تحديث السجل الانتخابي الذي يظل العمود الفقري للعودة إلى النظام الدستوري"، مضيفا "لقد أنشأنا وحدة لإدارة التعداد لأغراض الأحوال المدنية، وتهدف هذه الوحدة الإدارية إلى إحصاء جميع الأشخاص ممن هم في سن التصويت، وإنشاء ملف انتخابي بيومتري يعكس بطريقة موثوقة وشاملة واقع الناخبين الغينيين".

وأكد أن الدستور الجديد للبلاد لن يكون آلة إقصاء لأحد، في إشارة لترشح الرئيس الانتقالي مامادي دومبويا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يتخذ المجلس الدائم للفرانكوفونية في جلسة استثنائية قراره بشأن إعادة عضوية غينيا يوم /الثلاثاء/ المقبل، وفي الوقت الحالي، غينيا ليست مدعوة لحضور قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية المقررة يومي 4 و5 أكتوبر 2024.