وزير التعليم يزور سوهاج لمتابعة انتظام الدراسة

وصل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة سوهاج، حيث يتابع انتظام الدراسة بمدارس سوهاج مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 .



وتفقد محمد عبداللطيف، يرافقه الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، وياسر محمود، وكيل وزارة التربية التربية والتعليم، مدرستي: أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء شهيد نبيل فراج الابتدائية بحي غرب سوهاج.

واطمأن على انتظام أول أيام الدراسة وسير العملية التعليمية.

وانطلق العام الدراسي الجديد بعدد من مدارس الجمهورية، اليوم السبت، وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات، جداول حضور الطلاب خلال الأسبوع الاول للدراسة، حسب المراحل التعليمية، لعدم تكدس الطلاب، على أن ينضبط حضور الطلاب خلال الاسبوع المقبل.

وتواصل وزارة التربية والتعليم متابعات مستمرة مع المديريات التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، خطة مواجهة أزمة الكثافة، مشيرًا إلى أن الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.

ويستعد وزير التعليم محمد عبداللطيف لزيارة المحافظات لمتابعة انضباط العام الدراسي الجديد، وتنطلق جولاته الاسبوع الحالي بمحافظتي سوهاج وقنا.