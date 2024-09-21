حزب الله ينعى القيادي أحمد وهبي و 14 من كوادره

نعى حزب الله اللبنانى اليوم السبت القيادى أحمد وهبي الذي تولى مسئولية قوة الرضوان حتى مطلع 2024.

ويعتبر مراقبون أن قوة الرضوان تمثل العمود الفقري لحزب الله في عملياتها البرية والهجومية، وقد ذُكرت بشكل متكرر منذ بدء تبادل القصف قبل أكثر من 11 شهرًا.

ووفقًا لمصادر دولية، أبلغت إسرائيل مسؤولين لبنانيين بأنها تطالب بإبعاد هذه القوة عن حدودها الشمالية.

أعلن حزب الله في وقت سابق استشهاد القيادي إبراهيم عقيل جراء الضربة الإسرائيلية، والتي أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية ، وأن عدد الضحايا قد يرتفع مع استمرار فرق الإنقاذ في العمل طوال الليل.